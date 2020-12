Wolfsburgo vence Estugarda pela margem mínima e sobe ao quarto lugar

O Wolfsburgo venceu hoje por 1-0 na receção ao Estugarda, no encontro de encerramento da 13.ª jornada da liga alemã de futebol, e subiu ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.

O avançado croata Josip Brekalo apontou o único tento da partida, quando decorria o minuto 49, suficiente para colocar a sua equipa à beira do pódio, agora com 24 pontos, ultrapassando o Borussia Dortmund, quinto, com 22, que foi derrotado pelo Union Berlim, na sexta-feira. Já o Estugarda segue em sétimo, com 18.

A viver um bom momento na "Bundesliga" está o Friburgo, que goleou em casa o Hertha de Berlim por 4-1, somando o terceiro triunfo consecutivo e ocupando o 10.º posto, com 17 pontos, os mesmos do Eintracht Frankfurt, enquanto o conjunto da capital é 14.º, com 13.

No jogo de cartaz da ronda 13, disputado no sábado, um "bis" do polaco Robert Lewandowski, melhor jogador do mundo para a FIFA, apontado na visita ao reduto do Bayer Leverkusen, deu a vitória por 2-1 e a liderança isolada da liga alemã ao Bayern Munique.