Wolfsburgo sobe ao quarto lugar e mantém invencibilidade na Bundesliga

Jogadores do Wolfsburgo fizeram a festa

Redação com Lusa

Triunfo frente ao Eintracht Frankfurt na ronda 11 na prova.

O Wolfsburgo subiu, provisoriamente, ao quarto lugar da Liga alemã de futebol e manteve a invencibilidade na prova, ao vencer por 2-1 na receção ao Eintracht Frankfurt, no jogo que abriu a 11.ª jornada.

Sem o português André Silva, lesionado, o Eintracht adiantou-se no marcador através de uma grande penalidade convertida pelo holandês Bas Dost, ex-avançado do Sporting, aos 62 minutos, só que a figura do encontro seria o compatriota Wout Weghorst.

O antigo jogador do AZ Alkmaar operou a reviravolta dos "lobos" com um "bis", aos 76 e 88 minutos, o primeiro de penálti, "faturando" o nono golo na "Bundesliga" e o sétimo nos últimos cinco encontros.

O Wolfsburgo ultrapassou, provisoriamente, o Borussia Dortmund e subiu ao quarto lugar, com 21 pontos, em igualdade com o Leipzig, terceiro, que no sábado recebe o Werder Bremen, além de ter encurtado distâncias para o líder Bayern de Munique (23) e para o "vice" Bayer Leverkusen (22), que também têm menos um jogo.

Ao fim de 11 jogos, os lobos continuam sem somar qualquer derrota na competição, sendo uma das equipas invictas, a par do Bayer Leverkusen. Já o Eintracht Frankfurt segue no nono posto, com 13 pontos, tendo averbado o oitavo jogo consecutivo sem vencer.