Witsel revela a verdadeira condição física de Eden Hazard

Witsel afirmou que avançado não estava em condições físicas ideais.

A condição física de Eden Hazard, avançado do Real Madrid e da seleção belga, tem sido alvo de debate nos últimos dias. O jogador de 30 anos acabou dispensado pela sua federação após a qualificação para o Mundial'2022. E coube a um companheiro de seleção do jogador esclarecer a sua real capacidade física.

"Hazard não estava em condições de jogar duas partidas consecutivas, foi o que nos disse Roberto Martínez (selecionador)", explicou o médio Axel Witsel ao ser questionado em conferência de imprensa sobre a não presença do companheiro para o jogo com o País de Gales na terça-feira.

Eden Hazard nem jogou o primeiro jogo completo no último sábado na vitória com a Estónia (3-1). Ele foi substituído pelo irmão Thorgan, aos 62 minutos. Em Espanha questiona-se bastante o momento do avançado, que ainda não marcou golos em 11 jogos com o Real Madrid nesta temporada.