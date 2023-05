Witsel deixa a seleção belga numa "decisão com muita emoção"

Atual jogador do Atlético fez 130 jogos e apontou 12 golos.

Axel Witsel colocou um ponto na carreira ao serviço da seleção da Bélgica. O médio de 34 anos anunciou a decisão com uma mensagem nas redes sociais.

"Após cuidadosa ponderação, é com muita emoção que tomei a decisão de me retirar do futebol internacional. Foi um grande orgulho poder representar o meu país durante estes últimos 15 anos", escreveu o antigo jogador do Benfica, agora ao serviço do Atlético.

"Agora é importante para mim poder passar mais tempo com a minha família e focar no meu clube. A nova geração, sem dúvida, dará ainda maiores momentos", referiu ainda.

Witsel fez 130 jogos pela Bélgica e marcou 12 golos. Marcou presença nos Mundiais do Brasil, Rússia e Catar. esteve igualmente nos Europeus de 2016 e 2020.