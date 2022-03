Witsel, a três minutos dos 90, dá a vitória ao Dortmund, que fica a quatro pontos do líder Bayern

O jogo, em atraso da 25.ª jornada (já estão cumpridas 26), relança o campeonato, com o Dortmund claramente reforçado na segunda posição, agora com 11 pontos de avanço sobre o Bayer Leverkusen

O Borussia Dortmund venceu hoje por 1-0 no terreno do Mainz, reforçando assim o segundo lugar na Bundesliga, agora a quatro pontos do líder, Bayern de Munique.

O jogo, em atraso da 25.ª jornada (já estão cumpridas 26), relança o campeonato, com o Dortmund claramente reforçado na segunda posição, agora com 11 pontos de avanço sobre o Bayer Leverkusen.

No estádio Mewa Arena, em Mainz, o jogo tardou a resolver-se, com o golo a surgir somente a três minutos do final, marcado pelo antigo benfiquista Axel Witsel.

O médio belga finalizou um livre direto cobrado pelo norte-americano Giovanni Reyna, que enviou a bola para a grande área adversária.

Raphael Guerreiro não foi opção para o Dortmund, já que continua indisponível por ter testado positivo para a Covid-19, na semana passada.

A Bundesliga prossegue no fim de semana com a disputa da 27.ª jornada, que tem no programa o Bayern-Union Berlin e o Colónia-Borussia Dortmund.