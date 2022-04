Wirtz falou de Messi e de jogadores do Barcelona para abrir o apetite da imprensa espanhola

Craque do Bayer Leverkusen destacou admiração pelo argentino e por outros atletas que, atualmente, representam a equipa maior da Catalunha

Atualmente fora de combate devido a uma lesão grave, Florian Wirtz é, aos 19 anos, uma das estrelas da Bundesliga e uma das já confirmações da seleção alemã. Muito se tem escrito sobre o futuro do craque do Leverkusen e a imprensa espanhola ficou particularmente atenta às mais recentes declarações, com o Barcelona como uma possibilidade.

"Tinha alguns posters pendurados no meu quarto. Por exemplo, de Lionel Messi, Ousmane Dembélé e Aubameyang. Mas a minha primeira camisola foi a camisola argentina de Messi. Quando era pequeno, ele era o melhor jogador do mundo. Via vídeos dele, era um fã, queria ser tão bom como ele", afirmou, em entrevista à Sky.

Convidado a abordar o seu futuro, Wirtz confirmou que a possibilidade de sair um dia da Alemanha já lhe passou pela cabeça.

Leia também Cristiano Ronaldo A reação de Cristiano Ronaldo depois de atingir o 60.º hat-trick da carreira Português fez balançar as redes do Norwich em três ocasiões e tornou-se no primeiro jogador, com mais de 36 anos, a marcar acima de de 20 golos numa edição da Premier League.

"Uma possibilidade é certamente a de jogar no estrangeiro em algum momento. Mas ainda não pensei sobre isso", explicou.