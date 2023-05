"Winston Churchill? Este grupo de jogadores não precisa de um líder"

O Manchester City, com Rúben Dias a titular e Bernardo Silva a suplente utilizado, venceu no domingo por 2-1 na visita ao Fulham, orientado por Marco Silva e que teve João Palhinha no onze inicial, subindo à liderança da Premier League, à 34.ª jornada.

Após a partida, Pep Guardiola foi questionado sobre se os citizens vão precisar de um líder como Winston Churchill para conseguirem assegurar um triplete inédito [caso vençam a Premier League, Liga dos Campeões e Taça de Inglaterra] no final da época, com o técnico espanhol a garantir que não.

"Este grupo de jogadores não precisa de um líder. Eles sabem o que têm de fazer. Durante muito tempo, nós viemos de uma série de vitórias enquanto o Arsenal não perdia pontos e isso fez com que parecesse que o nosso objetivo era apenas vencer o Arsenal. Depois de jogarmos um jogo como esse [frente aos gunners], é possível haver uma quebra, mas não a vi. Temos vários jogos, de três em três dias, e é normal, mas vencer jogos ajuda-nos a sermos mais rápidos e nós aceitamos esse desafio", referiu.

Com a vitória, os citizens subiram ao topo da Premier League, passando a liderar com 76 pontos, mais um do que o Arsenal, que venceram na quarta-feira (4-1) e tem um jogo a mais. Já o Fulham segue na décima posição, com 45 pontos.