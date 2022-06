Wilshere aconselha Arsenal a não contratar Bale: "Ele iria prejudicar a equipa"

Antigo jogador dos gunners não acredita que o extremo galês fosse beneficiar o clube

Livre no mercado para assinar por qualquer emblema, Gareth Bale tem sido apontado recentemente a um regresso â Grã-Bretanha mas, para Jack Wilshere, antigo jogador do Arsenal, o clube londrino nem deve considerar avançar para a contratação do internacional galês.

"Eu olho para os jogadores que podem jogar nessa posição e são jogadores jovens que têm sido os melhores do Arsenal nos últimos anos. Portanto, primeiro, não acredito que ele faça um jogo. Se o fizer, acho que ele iria prejudicar um desses jogadores", atirou Wilshere, médio dos dinamarqueses do Aarhus, em direto para o podcast "Talksport".

Tottenham, Southampton e Cardiff, da segunda divisão inglesa, foram os últimos emblemas a terem sido associados como possíveis destinos do extremo de 32 anos, que está em busca de um novo clube após ter-se despedido do Real Madrid, onde passou sete temporadas.