Willian rescinde com o Arsenal e volta à casa de partida

Internacional brasileiro antecipou o fim do contrato com o emblema da Premier League e vinculou-se ao Corinthians, onde se fez jogador, por dois anos

Catorze anos após despontar no Corinthians e rumar ao futebol europeu pela porta do Shakhtar, o avançado Willian está de regresso ao clube brasileiro no qual se formou. "O bom filho à casa torna", assinalou, esta segunda-feira, o emblema do Brasileirão.

O experiente futebolista, 70 vezes internacional pelo Brasil, ficou livre para assinar pelo Corinthians ao conseguir uma rescisão por mútuo acordo com os ingleses do Arsenal, cujo contrato se estendia por mais duas épocas.

Além de ter representado o Shakhtar Donetsk entre 2007 e 2012, Willian atuou pelo Anzhi até 2013, pelo Chelsea, no qual exibiu o melhor futebol da carreira, entre 2013 e 2020, antes de se transferir para o rival londrino Arsenal na última temporada.

O avançado brasileiro, atualmente com 33 anos de idade, assinou um contrato com o Corinthians válido por duas temporadas (até 2023).