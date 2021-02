Willian é alvo de racismo nas redes sociais

Nas últimas semanas, outras personalidades do futebol inglês foram vítimas de ataques racistas

Willian, do Arsenal, denunciou ter sido alvo de ataques racistas nas redes sociais, tendo publicado três imagens no Instagram como prova de várias ofensas que tem recebido. "Algo precisa de mudar! A luta contra o racismo continua", desabafou o jogador brasileiro da equipa inglesa.

Em todas as mensagens partilhadas, Willian é tratado por "macaco", sendo que numa desses comentários racistas é-lhe pedido para "voltar para a selva".

Num comunicado, o Arsenal condenou as ofensas recebidas e reiterou a luta para conter os ataques sofridos pelos atletas na internet. "Este é outro exemplo deprimente do que infelizmente está a acontecer com nossos jogadores e com muitos outros regularmente. As redes sociais são uma das maneiras pelas quais os adeptos podem sentir-se mais próximos do clube e dos jogadores, mas no futebol e em outros lugares, vemos um mundo online envenenado por palavras odiosas, racistas e discriminatórias", afirmou um porta-voz do clube da Premier League.

Nas últimas semanas, outras personalidades do futebol inglês foram vítimas de ataques racistas e discriminatórios nas redes sociais, casos de Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, Anthony Martial, do Manchester United; e Lauren James, da equipa feminina do mesmo clube. Romaine Sawyers, do West Bromwich, e Reece James, do Chelsea, irmão de Lauren James, também sofreram ofensas racistas