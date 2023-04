William Carvalho marca no regresso às vitórias do Bétis

No início da segunda parte, o Espanhol reduziu para a diferença mínima pelo mexicano César Montes (2-1), aos 48 minutos, relançando a partida, mas William Carvalho sentenciou o resultado ao marcar o 3-1, aos 69.

O internacional português William Carvalho marcou este sábado no triunfo por 3-1 do Bétis na receção ao Espanhol, para a 29.ª jornada da LaLiga, liderada de forma destacada pelo Barcelona.

O Bétis, com os portugueses Rui Silva e William Carvalho a titulares, chegou à vantagem de 2-0 com golos de Ayoze Pérez (1-0), aos 27 minutos, e Juan Miranda (2-0), aos 34.

O Bétis, que regressou aos triunfos após duas derrotas consecutivas no campeonato, ascendeu do sexto ao quinto lugar, com 48 pontos, ultrapassando o Villarreal, enquanto o Espanhol, que somou a sexta derrota seguida, é 19.º, com 27.

Na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, Villarreal e Real Sociedad perderam terreno para os mais diretos opositores, ao saírem derrotados frente a Valladolid e Athletic Bilbau, respetivamente.

O Valladolid venceu em casa do Villarreal, por 2-1, com golos dos marroquinos Selim Amallah, aos dois minutos, e Jawad El Yamiq, aos 34. O Villarreal, que vinha de três vitórias, ainda reduziu pelo francês Étienne Capoue, aos 74 minutos.

O Villarreal caiu para a sexta posição, com os mesmos 47 pontos, tendo sido ultrapassado pelo Bétis, que venceu em casa o Espanhol (3-1), enquanto o Valladolid, que não vencia há quatro jornadas, segue provisoriamente no 14.º posto, com 32.

O Athletic impôs-se em casa por 2-0 no dérbi basco com a Real Sociedad, com um bis de Iñaki Williams, aos 33 e 70 minutos, alcançando o quarto jogo consecutivo a somar pontos (três vitórias e um empate).

A equipa de Bilbau segue no sétimo lugar, com 43 pontos, encurtando para quatro a diferença que a separa do Villarreal (sexto, com 47), enquanto a Real Sociedad é quarta, com 51, em lugar de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.