William, antigo central de V. Guimarães e Benfica, acompanha Autuori na aventura colombiana

Desempenhará o cargo de adjunto no Atlético Nacional.

William, antigo central brasileiro que representou Nacional, V. Guimarães e Benfica em Portugal, será adjunto de Paulo Autuori no Atlético Nacional, clube do principal escalão colombiano. Segundo O JOGO apurou, a ligação será de dois anos e inicia-se esta quinta-feira, quando forem apresentados oficialmente.

Autuori, experiente treinador que também trabalhou no futebol português, está de regresso a um clube que já tinha orientado na carreira, após deixar o cargo de coordenador técnico do Internacional.

O técnico de 66 anos vai trabalhar pela primeira vez com William, de 54, mas no passado já havia orientado o antigo central no Botafogo, Nacional da Madeira e Vitória de Guimarães. Ambos passaram ainda pelo Benfica, mas em épocas distintas.