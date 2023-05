Wigan vai começar a próxima época com menos oito pontos

Clube vai atuar na League One e começa em desvantagem, por não ter cumprido com requisitos financeiros. Antigo clube de Roberto Martínez atravessa crise financeira e desportiva

O futebol inglês está a apertar com os orçamentos dos clubes e o Wigan vai sentir na pela, no início da próxima época, as duras medidas para quem não cumpre.

O Wigan começará a época 2023/24, na League One (é o lanterna vermelha do Championship), com menos oito pontos, por não ter conseguido apresentar garantias bancárias para cobrir a massa salarial do clube.

Espera-se que o Wigan recorra de decisão. Inicialmente tinham-lhe sido retirados quatro pontos, aos quais foram adicionados mais quatro por não ter apresentados as mencionadas verbas, de 125% da massa salarial, até ao dia 24 de maio.

O Wigan defende que a massa salarial da próxima época será de 65% da atual.

Esta época já lhe foram retirados três pontos por não cumprir os pagamentos em março e maio.

Recorde-se que o selecionador nacional Roberto Martínez orientou o Wigan de 2009 a 2013, tendo conquistado uma FA Cup.