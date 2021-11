West Ham vence Liverpool e ultrapassa os "reds" na Premier League

Liverpool ocupa a quarta posição, West Ham é terceiro.

O West Ham recebeu e triunfou sobre o Liverpool este domingo, por 3-2, em jogo da 11.ª jornada da Premier League, ultrapassando assim os "reds" na classificação.

A formação da casa abriu o marcador com um autogolo de Alisson, logo aos quatro minutos da partida, num lance em que o Liverpool ainda ficou a pedir falta sobre o guarda-redes. A equipa comandada por Jurgen Klopp empatou ainda antes do intervalo, aos 41', mas, já no segundo tempo, o West Ham voltou a fazer balançar as redes, com golos de Fornals e Zouma, aos 67' e 74', respetivamente.

Divock Origi ainda reduziu a desvantagem do Liverpool, aos 83 minutos, mas o golo não foi suficiente para evitar a derrota.

Com este resultado, o West Ham ultrapassa os "reds" na classificação, ocupando agora o terceiro lugar, com 23 pontos, os mesmos do Manchester City (segundo) e menos três do que o Chelsea, líder isolado. Já o Liverpool é quarto, com 22.