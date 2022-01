West Ham vence e reaproxima-se dos lugares de Champions

O West Ham mantém o quinto lugar da Premier League, com 34 pontos (20 jogos), mas está agora a apenas um do Arsenal

O West Ham venceu por 3-2 no reduto do Crystal Palace, em jogo da 21.ª jornada, e aproveitou a derrota do Arsenal para se aproximar do quarto lugar da Premier League.

Os hammers construíram uma vantagem expressiva no primeiro tempo, com golos de Michail Antonio, aos 22 minutos, e do argentino Manuel Lanzini, aos 25 e 45+5, o segundo de grande penalidade, mas não se livraram de um susto, ao permitirem que os eagles, que seguem no 11.º posto, marcassem por duas vezes nos instantes finais, através de Odsonne Edouard, aos 83, e Michael Olise, aos 90.

O West Ham mantém o quinto lugar da Premier League, com 34 pontos (20 jogos), mas está agora a apenas um do Arsenal (20), quarto colocado, que este sábado permitiu uma reviravolta na receção ao líder Manchester City e perdeu por 2-1.