West Ham rejeita mais de 100 milhões de euros por Declan Rice

Apesar da nega, o Arsenal mantém a confiança na contratação do médio defensivo dos hammers.

Com apenas mais um ano de contrato no West Ham, que ajudou a conquistar a Conference League na presente época, Declan Rice é um alvo do Arsenal para este mercado, mas a contratação do capitão dos hammers prevê-se mesmo muito dispendiosa para os gunners.

De acordo com a Sky Sports, o West Ham rejeitou uma segunda proposta de 105 milhões de euros, mas o Arsenal não desiste de Rice, pretendendo voltar à carga.

A saída do médio defensivo inglês, de 24 anos, já foi confirmada por David Sullivan, presidente dos hammers, aquando da conquista do título europeu.

Formado no West Ham, Rice registou cinco golos e três assistências em 50 jogos disputados em 2022/23, estando avaliado em 80 milhões de euros pelo portal "Transfermarkt".