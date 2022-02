West Ham mostrou apoio a Yarmolenko e à Ucrânia: veja o momento

Declan Rice trouxe uma camisola do extremo canhoto, que ficou de fora do encontro com os Wolves, precisamente devido a todo o conflito em solo ucraniano

O West Ham-Wolverhampton não arrancou sem antes uma homenagem aquilo que está a acontecer na Ucrânia. O clube londrino não quis deixar de dar uma palavra de força para o país e para Yarmolenko.

No momento em que as duas equipas se alinhavam na direção do público, Declan Rice mostrou uma camisola de Yarmolenko, internacional ucraniano que falhou a partida devido ao drama e à guerra que o seu país vive. Nos ecrãs do estádio, foi feita uma pequena homenagem.