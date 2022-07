West Ham prepara 80 milhões de euros para nova dupla de avançados

Gianluca Scamacca, jogador do Sassuolo

Armando Broja, do Chelsea, e Gianluca Scamacca, da Sassuolo, são os principais alvos dos hammers no mercado

Depois de ter gasto mais de 50 milhões de euros nas contratações de Nayef Aguerd (ex-Rennes), Flynn Downes (ex-Swansea) e Alphonse Aréola (ex-PSG), o West Ham prepara-se para investir cerca de 80 milhões no seu setor ofensivo.

De acordo com o jornal AS, neste momento são dois os jogadores que estão perto de formarem uma nova dupla de avançados no Estádio Olímpico de Londres: Armando Broja e Gianluca Scamacca.

Broja, de 20 anos, pertence aos quadros do Chelsea e foi emprestado ao Southampton na época passada, onde conseguiu surpreender, apontando nove golos em 38 jogos. O internacional albanês deverá ser mesmo o primeiro nome a ser fechado, num negócio que poderá ascender aos 35 milhões de euros.

Já Scamacca, que também esteve nas cogitações do PSG, vem de uma temporada em grande na Sassuolo, por quem registou 16 golos em 38 partidas em 2021/22. Pelo internacional italiano, de 23 anos, os hammers apresentaram uma oferta de 40 milhões de euros, a que deverão acrescer variáveis.