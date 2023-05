West Ham deixará sair Declan Rice numa condição: confira qual

Clube londrino não colocará entraves em caso de proposta de 120 milhões de euros por parte de uma equipa de Champions

Declan Rice é um dos jogadores fora do big-six mais pretendidos da Premier League. O médio do West Ham é há muito dado como alvo de alguns dos maiores clubes ingleses e o negócio pode avançar neste verão.

De acordo com a Sky Sports, o West Ham não colocará entraves à saída do jogador caso surja uma proposta de 120 milhões de uma equipa de Champions. O Arsenal, que vai regressar à liga milionária, tem sido dado como um dos grandes interessados.

Formado no clube que joga há alguns anos no Olímpico de Londres, Rice é a principal figura do West Ham. O médio, que leva 243 partidas pelos hammers aos 24 anos, é também imprescindível para Southgate (41 internacionalizações).