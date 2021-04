West Ham perde e falha assalto ao terceiro lugar da Premier League

Derrota por 3-2 em casa do Newcastle, na ronda 32 da prova.

O West Ham perdeu este sábado na visita ao Newcastle, por 3-2, em jogo da 32.ª jornada da Premier League, e desperdiçou a oportunidade de subir ao terceiro lugar do campeonato.

A jogar em casa, o Newcastle adiantou-se no marcador com um autogolo de Diop, aos 36 minutos, e ampliou a vantagem aos 41, através de Joelinton. Na segunda parte, o West Ham respondeu e chegou ao empate, com Diop a redimir-se e a marcar aos 73, com Lingard, de penálti (80), a fazer o segundo.

No entanto, o Newcastle voltou à vantagem aos 82, com um golo de Joseph Willock, que tinha entrado em campo um minuto antes.

Com esta derrota, o West Ham continua em quarto lugar no campeonato, com 55 pontos, e desperdiçou a oportunidade de ultrapassar, provisoriamente, o Leicester, terceiro com 56. A equipa pode agora perder um lugar para o Chelsea, quinto com 54, e ser "apanhada" pelo Liverpool, sexto com 52.

Já o Newcastle está em 15.º, com 35 pontos.