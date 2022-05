West Ham goleia lanterna-vermelha e aproxima-se do Manchester United

Hammers estão a três pontos dos red devils

O West Ham goleou este domingo na casa do lanterna-vermelha Norwich, por 4-0, e ficou a três pontos do sexto lugar do Manchester United, que ontem caiu com estrondo em Brighton, perdendo pelos mesmos números.

Em jogo da 36ª jornada da Premier League, os hammers, que ambicionam repetir a qualificação para a Liga Europa da época passada, construíram uma vantagem de três golos na primeira parte, após um bis de Benrahma (12 e 45+3) e um golo de Michail Antonio (30).

Lanzini, de grande penalidade, fixou os números finais do triunfo incontestado do West Ham, diante de um Norwich que já tem a despromoção acertada e que é último classificado, com 21 pontos.

Por outro lado, o West Ham ainda pode ultrapassar o Man. United no quinto lugar, último que confere acesso à Liga Europa. Os hammers somam 55, menos três do que os red devils.