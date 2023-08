West Ham encontra substituto de Declan Rice no Ajax

Depois de ter vendido o médio defensivo inglês ao Arsenal por cerca de 116 milhões de euros, o clube londrino assegurou a contratação de Edson Álvarez, médio mexicano do Ajax.

Depois de ter vendido a grande figura da sua equipa, Declan Rice, ao Arsenal a troco de cerca de 116 milhões de euros, o West Ham já garantiu o substituto do médio defensivo inglês, chegando a acordo com o Ajax para a transferência de Edson Álvarez.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, o médio defensivo mexicano, de 25 anos, vai custar cerca de 40 milhões de euros ao emblema londrino, com quem já acertou termos pessoais, precisando apenas de realizar os habituais exames médicos para que o negócio seja oficializado.

Álvarez representa o Ajax há quatro temporadas, tendo registado quatro golos e três assistências em 44 jogos disputados em 2022/23.