West Ham empata e perde terreno para o trio da frente da Premier League

O West Ham cedeu este domingo um nulo (0-0) na visita ao aflito Burnley, em jogo da 16.ª jornada, e atrasou-se na perseguição ao trio de equipas que ocupa o pódio da Liga inglesa.

Os "hammers" foram incapazes de marcar qualquer golo no Turf Moor e contam apenas uma vitória nas últimas cinco rondas da Premier League, na qual têm vindo a perder terreno para o líder Manchester City (38 pontos) e para os "perseguidores" Liverpool (37) e Chelsea (36).

O West Ham mantém-se em quarto lugar e em zona de apuramento para a Liga dos Campeões, com 28 pontos, mas não só ficou mais distante daquele trio, como permitiu a aproximação de Manchester United (27) e Arsenal (26), quinto e sexto colocados, respetivamente.

Já o Burnley, que tem um jogo em atraso, segue em zona de despromoção, no 18.º posto, com 11 pontos, mais um do que o penúltimo classificado, o "novo rico" do futebol inglês, Newcastle, que foi goleado por 4-0 na visita a Leicester.

Os "foxes" regressaram aos triunfos na competição e subiram ao oitavo lugar, com 22 pontos, graças aos golos de Youri Tielemans, aos 38 e 81 minutos, o primeiro de grande penalidade, Patson Daka, aos 57, e James Maddison, aos 85.