West Ham decide colocar um anúncio para encontrar reforços

Ainda sem qualquer contratação para a nova época, o West Ham decidiu colocar um anúncio para chamar a atenção de outros clubes e facilitar possíveis transferências.

O West Ham tem tido dificuldades neste mercado de transferências - as contratações de Harry Maguire, James Ward-Prowse ou Conor Gallagher caíram de forma inesperada no último mês - e, por isso, é o único clube da Premier League que ainda não apresentou nenhuma cara nova para a temporada que está prestes a começar. Assim, o clube de Londres, que tem 116 milhões de euros em caixa com a venda de Declan Rice ao Arsenal, decidiu tomar medidas e arranjar outra forma de reforçar o plantel.

Segundo o "The Athletic", o West Ham decidiu usar a plataforma "TransferRoom" para chamar a atenção de clubes e jogadores e colocar anúncios para as posições nas quais tenciona investir.Defesa central, lateral esquerdo, médio defensivo, médio centro, avançado, extremo e um número 10 foram as posições definidas, com um orçamento de 20 milhões de libras - cerca de 23 milhões de euros - para cada uma delas.