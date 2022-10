West Ham confirma favoritismo e derrota Bournemouth

O campeonato inglês é comandado pelo Arsenal, com 28 pontos

O West Ham derrotou, em Londres, o Bornemouth, por 2-0, resultado que permite aos hammers a subida ao 10.º lugar da Premier League, quando estão cumpridas 13 jornadas.

O central francês Kurt Zouma fez o primeiro golo no London Stadium, aos 45 minutos, com o segundo a ser do argelino Benrehma, de grande penalidade aos 90+2, numa vitória que permite ao West Ham saltar sete lugares na tabela, de 17.º para 10.º.

Apesar de já se ter chegado à jornada 13 em Inglaterra, nenhuma equipa tem a totalidade de jogos realizados, com sucessivos adiamentos, essencialmente devido à morte da rainha Isabel II e das cerimónias fúnebres que se seguiram.

O campeonato inglês é comandado pelo Arsenal, com 28 pontos (11 jogos), seguido por Manchester City, com 26 (11), e Tottenham, com 23 (12).

O West Ham é 10º, com 14 pontos (12 jogos), e o Bornemouth 14º, com 13 (12).