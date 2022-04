West Ham bate Everton e alcança Manchester United no sexto lugar

Cresswell e Bowen foram os autores da vitória hammer

O West Ham bateu este domingo o Everton, por 2-1, e aproveitou da melhor forma o empate de sábado do Manchester United com o Leicester City (1-1) para igualar os red devils no sexto posto, com 51 pontos.

Os hammers, que também podem aspirar aos lugares de Liga dos Campeões (estão a quatro pontos), chegaram ao triunfo com tentos de Cresswell, aos 32 minutos, e Bowen, aos 58, este último de regresso aos relvados após mais de um mês de ausência.

O Everton, que durante a partida ainda chegou a refazer a igualdade por Holgate, aos 53 minutos, continua em crise (quarta derrota nos últimos cinco jogos) e está apenas três pontos acima da zona de descida, no 17.º lugar.