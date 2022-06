West Ham avisa pretendentes de Declan Rice: 175 milhões de euros é o preço

Declan Rice, médio defensivo do West Ham

Os hammers terão recusado uma proposta recente do Chelsea pelo internacional inglês

O West Ham não está mesmo disposto a permitir a saída de Declan Rice neste mercado de verão.

De acordo com o portal 90min, os hammers recusaram uma proposta recente do Chelsea pelo médio defensivo de 23 anos e aproveitaram para anunciar aos pretendentes: só sai a troco de 175 milhões de euros.

David Moyes, treinador do West Ham, que vai disputar a Conference League em 2022/23, estará decidido em construir um projeto em torno de Rice e que terá o objetivo de lutar no futuro pela qualificação para a Liga dos Campeões.

Rice tem contrato com os londrinos até 2024, mas o clube estará confiante em renovar o vínculo do internacional inglês ainda antes do início da próxima temporada.

Formado no clube, Declan Rice está há cinco temporadas na equipa principal do West Ham. Esta temporada, o médio defensivo apontou cinco golos e quatro assistências em 50 jogos realizados.