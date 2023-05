West Ham atento a Bellingham para poder vender Rice

Internacional inglês muito pretendido. Hammers preparados para a saída, mas apenas por um valor semelhante ao de Bellingham

Muito pretendido, particularmente pelos clubes mais importantes de Inglaterra, Declan Rice continua a ser apontado à saída do West Ham. Os hammers estão preparados, mas querem um valor astronómico, semelhante ao que o Dortmund pretende por Bellingham.

Segundo o The Telegraph, os hammers querem perceber quantos milhões é que o Dortmund exigirá por Bellingham para, de seguida, avançarem para as suas exigências junto de emblemas como o Chelsea ou o Arsenal, dois dos clubes mais vezes associados a Rice.

Com contrato até 2024, Declan Rice é, por esta altura, a grande figura do West Ham. Formado nos londrinos, o internacional inglês leva já 239 jogos com o clube, aos 24 anos.