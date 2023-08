West Ham anuncia substituto de Rice

Edson Álvarez assina por cinco anos com os hammers, que pagam 38 milhões de euros

Edson Álvarez é o substituto de Declan Rice no West Ham. O clube londrino oficializou a chegada do mexicano esta quinta-feira.

O médio custa 38 milhões de euros aos hammers e assina contrato válido para os próximos cinco anos.

Álvarez, de 25 anos, deixa Amesterdão ao fim de quatro temporadas, três títulos e 147 jogos pelo Ajax.