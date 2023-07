West Ham anuncia saída de Rice

Médio deve ser oficializado no Arsenal ainda este fim de semana

Declan Rice já não é jogador do West Ham. O clube londrino oficializou a saída do médio e da sua grande figura, este sábado.

Rice despede-se do West Ham e prepara-se para ser oficializado como reforço do Arsenal, que já enviou a documentação necessária para que o negócio seja finalizado.

O internacional inglês está prestes a tornar-se no reforço mais caro da história do Arsenal, custando cerca de 116 milhões de euros, mais seis milhões em variáveis dependentes de rendimento desportivo, segundo a imprensa britânica.

Tendo cumprido as últimas etapas de formação no clube, Rice afirmou-se, nos últimos anos, como a grande figura do West Ham. Ao todo, foram 245 partidas para um jovem de apenas 24 anos.