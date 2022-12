West Ham anuncia reforço brasileiro para a defesa

Luizão tem 20 anos e termina contrato com o São Paulo.

O West Ham United anunciou que o defesa-central brasileiro Luizão será reforço do clube a partir de janeiro, com um contrato de três épocas e meia, após o fim do vínculo atual com o São Paulo, no fim deste mês.

"Luizão estreou-se nos seniores do São Paulo em maio e desde então realizou 20 jogos pelo clube", lembrou o West Ham através de comunicado.

O jogador de 20 anos apontou um golo em duas dezenas de partidas realizadas pelo emblema brasileiro em 2022.