Werner marcou a Israel: "Talvez o estilo de jogo da Alemanha seja melhor para mim"

Avançado já sofreu críticas no Chelsea pela falta de golos

Autor de um dos golos da vitória da Alemanha no jogo particular que disputou com Israel este sábado (2-0), Timo Werner admitiu não estar satisfeito com os próprios números no Chelsea e sentir-se mais confortável com o estilo de jogo da Die Mannschaft.

"Sou um avançado e quero marcar sempre. As coisas não estão a correr como gostaria no Chelsea, portanto fico contente que estejam a correr bem ao leme de Hansi Flick [selecionador alemão]. Eu gosto muito de jogar futebol, independentemente de onde jogue. Existem diferenças no estilo de jogo entre o Chelsea e aqui. Talvez o da seleção nacional seja melhor para mim", confessou o avançado de 26 anos.

Timo Werner já foi alvo de críticas no passado pela falta de golos ao serviço do Chelsea, onde atravessa a segunda temporada após ter abandonado o Leipzig no verão de 2020, apresentando um saldo de 34 golos em 45 jogos efetuados ao longo de 2019/20. Esta época, leva apenas sete golos em 28 partidas disputadas no conjunto blue.