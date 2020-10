Werder Bremen empata e desperdiça quarto lugar isolado da Liga alemã

A liga alemã é liderada pelo Leipzig, que soma 13 pontos, mais um do que Bayern Munique e Borussia Dortmund, os seus mais diretos perseguidores.

O Werder Bremen desperdiçou este domingo a oportunidade de se isolar no quarto lugar da liga alemã, ao empatar 1-1 na receção ao Hoffenheim, na quinta jornada da prova.

Em caso de vitória, o Werder Bremen somaria 10 pontos e teria beneficiado do empate do Estugarda (1-1 com o Colónia) e da derrota do Eintracht Frankfurt (5-0 com o Bayern Munique), mas ficou em igualdade com ambos, com oito pontos, tal como o Borussia Mönchengladbach (bateu o Mainz por 3-2).

O médio Eggestein inaugurou o marcador para a equipa da casa aos cinco minutos, mas Geiger, aos 22, repôs a igualdade, que deixa o Hoffenheim no oitavo posto, com menos um ponto do que o adversário deste domingo.

O Wolfsburgo pôs fim a uma série de quatro empates consecutivos, impondo-se por 2-1 ao Arminia Bielefeld, que somou a terceira derrota consecutiva.

A liga alemã é liderada pelo Leipzig, que soma 13 pontos, mais um do que Bayern Munique e Borussia Dortmund, os seus mais diretos perseguidores.