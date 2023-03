"Wenger no Hall of Fame da Premier League? O que ele fez pelo futebol é excecional"

Mikel Arteta desfez-se em elogios ao antigo treinador do Arsenal, que o orientou na sua passagem pelo clube enquanto jogador.

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, reagiu esta sexta-feira ao facto de Arsène Wenger ter sido incluído na turma de 2023 do Hall of Fame da Premier League, desfazendo-se em elogios ao antigo técnico francês, que o orientou na sua passagem enquanto jogador pelos gunners, entre 2011 e 2016.

"Sem dúvidas, ele tinha de estar lá e estou muito orgulhoso dele. Tenho muito orgulho por ter feito parte da sua carreira. O que ele fez pelo clube e pelo futebol no geral é algo excecional. Ele merece um lugar enorme no mundo do futebol. Mantemos o contacto, mas ele está a tentar manter-se longe, é assim que ele é. Mas estamos a tentar trazê-lo cada vez mais perto e já tomámos passos importantes com ele, para que a influência dele esteja aqui. A sua presença às vezes basta", comentou o técnico dos gunners, em conferência de imprensa.

No sábado (15h00), o Arsenal vai receber o Leeds, que ocupa a 14.ª posição da tabela, com dois pontos sobre a zona de despromoção e, em antevisão, Arteta avisou que a equipa terá de ter cuidado com a identidade "energética" do adversário.

"Eles são uma equipa muito perigosa. Têm um ADN muito claro na forma como jogam, no seu caráter e na energia com que jogam. Eles já jogam assim há muito tempo. Agora estão a fazê-lo com um novo treinador [Javi Gracia] e com jogadores que estão de volta de lesão", salientou.

A dez jornadas do fim da Premier League, os gunners lideram o campeonato com oito pontos de vantagem (e mais um jogo) do que o Manchester City, segundo classificado, que recebe o Liverpool, também no sábado, às 12h30.