Jogador brasileiro é desejado pelo Fenerbahçe, da Turquia.

Muito ativo no mercado de transferências, o Fenerbahçe está a negociar o empréstimo de Wendel junto do Zenit. De acordo com o portal Sozcu, o ex-Sporting não está satisfeito com a situação do clube russo, punido com o afastamento das competições europeias devido à guerra com a Ucrânia, e estará inclinado para aceitar a mudança.

Na última época, o brasileiro assinou nove golos e cinco assistências.