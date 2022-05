Wembley: o palco das decisões que teima em assombrar Mason Mount

Médio ofensivo inglês perdeu todas as seis finais que disputou no reduto

Ainda não foi desta que Mason Mount conseguiu quebrar a maldição que o Estádio Wembley insiste em lhe lançar sempre que o criativo entra no reduto com decisões em jogo.

Este sábado, Mount falhou uma das grandes penalidades do Chelsea na final da Taça de Inglaterra, perdida para o Liverpool, naquele que foi apenas o capítulo mais recente de uma saga que começou há três anos, quando ainda jogava na segunda divisão.

Em 2019, quando representava o Derby County, Mount visitou Wembley pela primeira vez mas saiu derrotado pelo Aston Villa (2-1) no play-off de promoção à Premier League.

Seguiram-se duas finais da Taça de Inglaterra falhadas e, no verão passado, o inglês também não conseguiu quebrar a malapata ao serviço da seleção inglesa, na final do Euro'2020 com a Itália.

Este ano, o desalento continua e logo em dose dupla, isto porque para além da Taça de Inglaterra, Mount também não saiu vencedor na final da Taça da Liga, troféu que seguiu para Anfield.