Weigl, cedido pelo Benfica, vai parar durante as "próximas semanas" por lesão

Médio alemão saiu lesionado do jogo com o Bayern. Sofreu uma rotura parcial da sindesmose tibiotársica.

O Borussia Monchengladbach informou, este domingo, que Julian Weigl sofreu uma rotura parcial da sindesmose tibiotársica e vai ficar afastado dos relvados "nas próximas semanas". O médio alemão, de 27 anos, entrou na segunda parte do jogo com o Bayern e saiu lesionado aos 89 minutos, na sequência de um choque com Sané.

Emprestado pelo Benfica até ao final da temporada, Weigl soma 17 jogos pelo M'Gladbach.