Weigl elogiado na Alemanha: "Tornou-se num líder desde o primeiro minuto"

Médio já foi anunciado como jogador do Monchengladbach a título definitivo. Estava emprestado pelo Benfica, clube que representou entre janeiro de 2020 e o verão de 2022

Julian Weigl já foi adquirido a título definitivo pelo Monchengladbach, deixando o Benfica ao fim de três épocas e meia. O médio alemão tem impressionado no novo clube.

"O Julian é um alicerce importante na nossa equipa, não só pela habilidade dele como futebolista, mas também pela personalidade. Ele tornou-se num líder desde o primeiro minuto e ficamos satisfeitos por ele se ter comprometido", explicou Roland Virkus, diretor desportivo do atual 11º classificado da Bundesliga.

Weigl, que chegou ao novo clube no início da temporada, leva 20 partidas com a camisola do Monchengladbach. Já marcou um golo.