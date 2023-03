Weah sofreu concussão cerebral e falha jogos dos EUA

Avançado do Lille, orientado por Paulo Fonseca, saiu de maca no fim de semana

Thimothy Weah, avançado do Lille, saiu lesionado nos descontos da partida com o Toulou-se, no fim de semana, e vai falhar os dois jogos da seleção dos Estados Unidos nesta paragem de clubes.

Weah sofreu uma concussão cerebral e, de acordo com o protocolo, só voltará aos treinos, de forma progressiva, após sete dias. Ainda vai ser avaliado por um neurólogo.

Estados Unidos defronta El Salvador e Grenada na Liga das Nações da CONCACAF.