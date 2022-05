Watford perde com Crystal Palace e está de volta ao Championship, um ano depois

Wilfiried Zaha marcou o único golo da partida que selou a despromoção do Watford

O Watford ficou esta sexta-feira condenado à descida ao Championship, segunda divisão inglesa, após perder por 0-1 na visita ao Crystal Palace, em jogo da 36ª jornada da Premier League.

Um golo de Zaha (31), de grande penalidade, bastou para os hornets, 19.º, com 22 pontos, mais um do que o lanterna-vermelha Norwich, se despedirem do convívio entre os grandes do futebol inglês, isto quando ainda faltam três rondas por disputar.