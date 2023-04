Wanda Nara na estreia do filho mais velho com Maxi López pelo River Plate

Valentino López estreou-se na formação do River, assim como Bastian Demichelis, filho do treinador da equipa principal

Wanda Nara tem três filhos com Maxi López e o mais velho, Valentino, ficou a viver na Argentina com mãe, passando a integrar a equipa do River Plate (já esteve no Milan e no PSG, entre outros).

Com 14 anos, estreou-se na formação do River neste fim de semana e a mãe, Wanda Nara, assistiu ao momento.

Avançado centro estreou-se em Lanús, tal como Bastian Demichelis, filho do novo treinador da equipa principal do River Plate.

Nas redes sociais, Wanda Nara colocou videos do filho a jogar, nas stories do Instagram, com a legende "Wanda de dia". Depois, no "Wanda de noite", imagens dela na apresentação do programa Masterchef da Argentina.