Walter revela arrependimentos: "Sou semianalfabeto, não sabia ler nem escrever até aos 18 anos"

Declarações de Walter, antigo avançado do FC Porto, agora com 33 anos, em carta publicada no "Globoesporte"

Futebol deu alguma dignidade: "O futebol devolveu-me uma dignidade negada na infância. Porque, fora do campo, Walter não sabe fazer nada. Não consigo imaginar o que eu poderia ter sido se não fosse a bola. Talvez, vendedor de água. De pipoca, laranja... O que eu já fazia quando era menor, mais jovem, escondido da minha mãe para ganhar uns trocos. E é para esse menino que eu diria: "Estude, Walter! Por favor, estude." Sou semianalfabeto. Larguei o colégio na quinta série - depois de reprovar cinco vezes. Não sabia ler nem escrever até aos 18 anos. Tenho muita vergonha disso. Um dos meus poucos arrependimentos na vida é esse. Aliás, o principal."

Como os estudos podiam ter dado "outro rumo à carreira": "Quando saí de casa, aos 14 anos, depois de rodar na base do Santa Cruz e do "Sport, no Recife, fui para o Vitória, da Bahia. Cheguei a ganhar um salário de 800 reais, mas o meu empresário achou pouco, e levou-me para o São José para eu ganhar... 100 reais. Às vezes o empresário tira-te de um lugar - como me tirou do Coque, um bairro extremamente violento -, dá aquelas coisas (telemóvel, dinheiro...) e acreditas no 'cara'. Só que eu não sabia ler, não sabia escrever. Não reclamei. Meti na cabeça, então, que ia trabalhar para ganhar mais."

Carreira e salários: "Veio a Copa São Paulo, em 2008. Fui artilheiro pelo São José, e o Internacional interessou-se por mim. Assinámos contrato de risco de seis meses para os sub-20. Caso eu jogasse bem, renovariam por cinco anos no profissional. E assim aconteceu. O meu salário passou 1 500 reais para 15 mil. Pedi um ano de antecipação e transferi todo o dinheiro para a minha mãe comprar um apartamento para ela. Até hoje, um dos meus maiores sonhos realizados. Um dos tantos sonhos realizados. Como foi quando fui convocado para a seleção de formação. (...) Nem acreditei, mas quando cheguei lá, graças a Deus fui artilheiro, melhor jogador e campeão do Sul-Americano sub-20."

Retrospetiva: "Quando olho para trás, percebo mais conquistas do que fracassos. Lembro da minha infância, o "Quico do Coque", à espera de uma oportunidade para ganhar o mundo com a bola nos pés. Consegui. Vejo também alguns traumas nessa jornada, como o abandono do meu pai, José Amaro, durante a infância, e que hoje está desaparecido. O assassinato do meu irmão Waldemir, por tráfico de drogas, quando eu ainda era uma criança. Feridas abertas. Mas estou inteiro. Não tenho do que reclamar, mesmo se não voltar a jogar uma Série A. Estou satisfeito com o que eu fiz. Onde eu vou as pessoas param para tirar fotografias comigo, conhecem-me. Fruto do meu trabalho. Pelo meu dom em jogar futebol. Não por causa do meu excesso de peso."

Ainda há ambição: "Saí de um bairro simples e fui vencer minha vida fora. Em dois, três anos, estava na Europa. Não esperava. Não tive estrutura para pegar isso. Que fique registado: esta carta não é uma tentativa de colocar culpa nos outros pelas minhas quedas. Eu prejudiquei-me, mas nem tudo é preto no branco. Ainda há tempo. Posso-me reinventar aos 33 anos. Construir o Walter do futuro. Estudar mais. Penso em ser treinador daqui a uns anos. Ajudar o Coque com projetos sociais, tirando alguns meninos da comunidade através do futebol."