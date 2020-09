Walter chegou aos 117 quilos: "Está acima do peso e por isso não joga? Isso acabou"

Walter foi decisivo no triunfo do Athletico, por 3-2, sobre o Jorge Wilstermann na Taça dos Libertadores

Um dia depois de ter sido decisivo no triunfo do Athletico, por 3-2, sobre o Jorge Wilstermann na Taça dos Libertadores, Walter está em destaque no Brasil. Desta feita o assunto não é o excesso de peso do avançado que passou pelo FC Porto.

Entrevistado pela SportV brasileira, Walter abordou o processo de emagrecimento por que que passou no Athletico desde que acertou com o clube, em maio, comtando que chegou com 117 quilos ao Athletico. Mais magro, diz que pretende jogar mais quatro ou cinco anos.

"É muito difícil quando o treinador diz 'Walter, não estou a usar-te por causa do peso'. O que você vai falar, qual é a desculpa? Hoje estou no meu peso e bem. Se o professor não optar por mim é a opção dele. Não é maos assim 'O Walter está acima do peso e por isso não está a jogar'". Bati todas as metas que o Athletico colocou e estou muito focado. Tenho mais quatro ou cinco anos de futebol".