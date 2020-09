Vukovic assina pelo Osijek após duas épocas no Marítimo

Médio croata fez 57 jogos nas duas épocas em que representou o clube madeirense.

Josip Vukovic, jogador croata que representou o Marítimo nas duas últimas épocas, assinou esta segunda-feira pelos conterrâneos do NK Osijek, após rescindir contrato com o clube madeirense, por mútuo acordo, no passado mês de agosto.

O médio defensivo, de 28 anos, que vestiu a camisola do emblema madeirense em 57 partidas oficiais, assinou um contrato válido por duas temporadas com o quarto classificado do campeonato croata na época transata.

Totalmente recuperado da lesão no joelho, contraída em fevereiro, diante do Aves, Vukovic aproveitou a paragem forçada do campeonato, à conta da pandemia de covid-19, para recuperar e ainda disputar as últimas jornadas da I Liga portuguesa, pelos verde-rubros.