"Vou ser honesto, vir para o Manchester City foi muito mais difícil do que pensava..."

Jack Grealish transferiu-se do Aston Villa para o Manchester City no verão de 2021, a troco de 117,5 milhões de euros.

O Manchester City venceu na quinta-feira em casa do Chelsea por 1-0, num jogo da 19.ª jornada da Premier League que permitiu a aproximação ao líder Arsenal, que passou a ter uma vantagem de cinco pontos em relação ao bicampeão inglês.

Após a partida, Jack Grealish, que foi lançado aos 60 minutos por Pep Guardiola e acabou por ser decisivo na vitória, apontando a assistência para o golo solitário de Riyad Mahrez, aos 63 minutos, admitiu que a avultada mudança do Aston Villa para o City, no verão de 2021, a troco de 117,5 milhões de euros, não tem sido fácil.

"Vou ser honesto, vir para cá foi muito mais difícil do que pensava. Na minha cabeça, pensava que iria chegar a uma equipa que lidera a Liga e iria ter montes de golos e assistências, e obviamente que não tem sido o caso. Muitas equipas estacionam o autocarro contra nós, isso não acontecia no Villa", começou por explicar.

"Dean Smith [antigo treinador no Aston Villa] iria dizer-me para tentar encontrar o elo mais fraco na defesa adversária e, no Aston Villa, defrontava sempre um lateral ofensivo. Vim para o City depois de ter passado a minha vida toda no Villa, nunca tive de mudar nada. Habituei-me sempre a isso e não me apercebi do quão difícil é um jogador adaptar-se a uma equipa e um treinador diferentes", completou o extremo inglês.

Na presente temporada, Grealish soma um golo e três assistências em 20 partidas disputadas pelo Manchester City.