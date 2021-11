"Vou repetir, para o caso de não ter ficado claro: continua a ser o melhor jogador de La Liga"

Treinador da Real Sociedad deixou rasgados elogios a um dos seus médios. "Não me importa que voltem a dizer que é porque é meu jogador", esclareceu.

A Real Sociedad venceu no domingo o Osasuna, por 2-0, recuperando a liderança isolada de La Liga, com 28 pontos, embora com mais um jogo do que Real Madrid e Sevilha, que têm menos um ponto (27).

Após a partida, o treinador Imanol Alguacil voltou a deixar rasgados a Mikel Merino, médio de 25 anos, autor do primeiro golo da partida, aos 72 minutos.

"Não me importa que voltem a dizer que é porque é meu jogador. Eu vou voltar a repetir, para o caso de não ter ficado claro para alguém: para mim, [Mikel Merino] continua a ser o melhor jogador de La Liga", começou por dizer, na entrevista rápida após o jogo, sobre o internacional espanhol.

"É incrível o que faz, o que nos dá... Como joga, o que transmite... É o tipo de jogador que quero, é um prazer tê-lo na nossa equipa e poder desfrutar [do talento] dele", concluiu Alguacil.