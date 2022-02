Palavras de Lewandowski, capitão da seleção da Polónia, que vai defrontar a Rússia no play-off de apuramento para o Mundial.

A seleção polaca vai defrontar a Rússia no play-off de apuramento para o Mundial do Catar, numa partida agendada para o dia 24 de março. Robert Lewandowski, capitão da seleção polaca, afirmou que irá ter uma conversa com os companheiros, de modo a apresentar uma posição comum ao presidente da federação.

"Tudo o que é belo no desporto é contrário ao que a guerra traz. Para todas as pessoas que valorizam a liberdade e a paz, este é um momento de solidariedade com as vítimas da agressão militar contra a Ucrânia. Como capitão da seleção, vou conversar com os meus companheiros sobre a partida contra a Rússia para chegarmos a uma posição comum sobre o assunto e apresentá-la ao presidente da Federação Polaca de Futebol o mais rapidamente possível", revelou.

A Rússia, recorde-se, lançou na quinta-feira uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, ataques condenados pela comunidade internacional.