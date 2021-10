"Vou ao cinema e começo a pensar se jogo com o João Félix ou o Correa"

Uma curiosa revelação de Diego Simeone, que explica que não se consegue desligar do futebol.

Diego Simeone tem muita dificuldade em desligar-se do futebol e mesmo nos tempos livres está a pensar no jogo. A confissão foi feita pelo próprio numa entrevista ao jornal argentino Olé, em que utilizou um exemplo curioso para descrever a forma intensa como vive o futebol.

"O futebol são as 24 horas do dia, mas é impossível fugir das distrações. Posso ir ao cinema, o filme dura uma hora e meia e até pode ser muito bom, mas mal haja uma pausa ou um momento em que se torna mais parado, começo logo a pensar se vou jogar com o João Félix ou com o Correa. A minha forma de relaxar é imaginar como posso montar a equipa", admitiu o treinador do Atlético de Madrid.

Na mesma entrevista, Simeone revelou que quis ter Messi nos colchoneros.