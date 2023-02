Voltou aos relvados após calvário, marcou e lembra: "Bebia todos os dias"

Israel é um lateral brasileiro que viveu um jogo de emoções e lembrou como nem tudo é fácil no futebol.

Israel, lateral-direito brasileiro de 29 anos, regressou aos relvados após uma paragem de quase um ano, devido a uma rutura dos ligamentos do joelho, e marcou no empate (1-1) do Retrô, clube que representa, e o Santa Cruz, para o Campeonato Pernambucano.

"Quando cheguei no Retrô, estava há 10 meses sem jogar. No meu segundo treino, rompi todos os ligamentos do joelho", afirmou de forma emocionada o defesa após o jogo.

Israel teve de passar por um longo calvário e admite que só não abandonou o futebol devido à filha, a pequena Paloma Gabrielli. "Cheguei várias vezes a pensar em parar, desistir, ir embora. Mas eu tinha uma pessoa por quem tive de trabalhar incansavelmente, a minha filha. E todos os dias eu pensava nela", disse. "Aconteciam coisas que eu guardava para mim, era muito mais difícil. Só os mais próximos sabiam o que eu estava a passar", lembrou. "Cheguei a entrar um pouco em depressão, a beber todos os dias, coisa que eu nunca fiz", admitiu.