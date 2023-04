Voltou a acontecer: guarda-redes confunde bola com marca de penálti...

Oliver Dovin, guarda-redes do Hammarby, precisou de pouco mais de quatro minutos para, diante do BK Hacken, protagonizar um dos bloopers do ano e oferecer um golo ao adversário. Lance fez lembrar um outro de 2017, na Bundesliga

O lance já tinha acontecido na Bundesliga, em 2017, e, desta vez, até teve um final mais triste para o guarda-redes, que, na Suécia, confundiu a bola com a marca de penálti e, assim, sofreu um golo de forma incrível.

Passavam pouco mais de quatro minutos do encontro entre o BK Hacken e o Hammarby, da liga sueca, quando Oliver Dovin, guarda-redes dos visitantes, imitou Robin Zentner, guarda-redes do Mainz, chutando na atmosfera e não na bola. Só que, desta vez, deu mesmo golo, por culpa de Bénie Traoré.